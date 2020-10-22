شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض توظيف المنتجات النسيجية الابتكارية بـ«نوعية بنها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، معرض توظيف المنتجات النسيجية الابتكارية في دعم المشروعات الصغيرة لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بمكتبة مصر العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابراهيم عميد الكلية، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني شحته وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور ياسر عبدالرحمن، والدكتور مصبح الكحيلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واستمع نائب رئيس الجامعة إلى شرح من الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي، مدرس النسيج اليدوي بكلية التربية النوعية والمشرفة على المعرض، التي قدمت عرضا متميزا للمعروضات.

وقالت عفيفي إن المعرض من أعمال طلاب الفرقة الثالثة والفرقة الأولى بقسم التربية الفنية وضم حوالي ٤٠٠ قطعة نسجية والأعمال الفنية واليدوية وتنوعت التصميمات ما بين الخطوط العربية والفن الفرعوني والفنون الحديثة والمناظر الطبيعية وصياغتها بطريقة تشكيلية مناسبة للظهور في النهاية بمنتج يمكن استخدامها بأقل تكلفة وجودة عالية.

وأشارت إلى ان هذا المعرض يأتي في اطار تشجيع طلاب الكلية على الاهتمام بالأعمال الفنية المتنوعة التي يستفيد منها المجتمع والجمهور بأسعار التكلفة بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال التدريب على إقامة المشروعات الصغيرة.

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معرض نوعية بنها

معرض نوعية بنها

معرض نوعية بنها

معرض نوعية بنها

معرض نوعية بنها