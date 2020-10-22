شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان: بدء تطبيق خطة التعليم الهجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بعقد اجتماع للتأكيد علي تنفيذ خطة الجامعة للتعليم الهجين العام الجامعي 2021/2020 وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤن التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد غلاب علي تطبيق نظام التعليم الهجين والتعليم الإلكتروني والعمل علي الاستفادة القصوي من التجربة للطلاب بمختلف الكليات .

وشدد رئيس الجامعة علي أهمية المتابعة من عمداء الكليات على انتظام الدراسة وتطبيق الخطة الموضوعة من الجامعة طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات وذلك من خلال الإلتزام الكامل بالجداول الدراسية والتواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أونلاين وذلك بالتنسيق مع عمداء الكليات والعمل علي تدريب اعضاء هيئة التدريس علي التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الإلكترونية التي أنشأتها الجامعة التي تتيح دخول 10000 عشرة آلاف طالب وطالبة علي المنصة الإلكترونية في توقيت واحد. والعمل علي إلزام عضو هيئة التدريس بالقيام بواجباته اتجاه الطلاب وخاصة الكليات النظرية التي يتم الدراسة بها أونلاين .

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث علي أهمية تنفيذ الخطة الدراسية والتأكيد علي التفاعل الايجابي مع الطلاب وذلك من خلال وضع رؤية واضحة ومحدودة من كل كلية والعمل على تنفيذها على مدار العام الدراسي .