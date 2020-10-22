شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بسوهاج لخدمة 488 طالبًا وطالبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن برتوكول التعاون بين صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، تم اليوم الخميس، افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، ضمن افتتاح عددا من مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وتتضمن الافتتاح 6 مدارس تقدم خدماتها لنحو 2188 طالبًا وطالبة، وتوفير التجهيزات والأثاث وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية، و3 مراكز شباب، و2 وحدة صحية.

وقال الدكتور على فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، أن مدرسة عرب بخواج الإعدادية تخدم 488 طالبًا وطالبة، مشيراً إلى أن افتتاح المدرسة يأتي ضمن افتتاح مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، والتي تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب ورفع الكفاءة المهارية لتاهيل لسوق العمل ومشروعات التمكين الإقتصادى والتكافل الاجتماعى والخدمات الرياضية والشبابية، والتي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.

وأضاف «فتحي» أن صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير افتتحا في مارس الماضي أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج وذلك في نطاق الثلاث قرى السوالم وعرب بخواج والشيخ زين الدين، وذلك في إطار برتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير يشمل دعم المنشات الموجود بالقرى الثلاث في قطاعات: التعليم والصحة والشباب والرياضة والتكافل الاجتماعى، وإحلال وتجديد شبكات المياه وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر»، أنه تم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في قطاع التعليم بقرى مركز طهطا، تتضمن تطوير مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد أحمد حسين عامر الإبتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة قرية السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة قرية السوالم الإبتدائية المشتركة وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة قرية السوالم الإبتدائية للبنين وتضم 341 طالبًا.

٤ وزراء ورئيس أمناء مصر الخير يفتتحون مدرسة عرب بخواج الإعدادية بسوهاج

«تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والشباب

«تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والشباب

«تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والشباب

«تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والشباب

«تحيا مصر» يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها بمشاركة وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتضامن والشباب