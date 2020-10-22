شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم المشاركين في معرض «تراثنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا المجموعة المشاركة في معرض " تراثنا " للحرف اليدوية والتراثية والذي اُقيم تحت رعاية االرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.
منح الداودي المشاركين شهادات تقدير ومكافأة مالية نظير ما بذلوه من جهدٍ في تمثيل المحافظة واظهارها بمظهر مشرف اثناء فعاليات المعرض ، وقد شمل التكريم كل من عبد الرحيم محمد مدير ادارة السياحة و علي حسين بإدارة الحسابات و هند سعيد عضو بالمكتب الفني و منار محمد مسئول قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية .
والجدير بالذكر ان محافظة قنا شاركت في معرض "تراثنا" من خلال جناح يضم 7 عارضين لمنتجات صناعة "الفركة" في نقادة ويمثلون أكثر من 500 حرفي لصناعة الفركة بقنا حيث يمنح المعرض فرصة حقيقية لتسويق المنتجات والحرف اليدوية التى تتميز بها المحافظة.
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