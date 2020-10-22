شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، اليوم الخميس، جلسة نقاشية حول الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية، يأتى ذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

شارك فى الجلسة، الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الخليج 365، وأحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، وخالد ناجح، رئيس تحرير كتاب الهلال، وماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائى، ووليد طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير يا مصر، ونشأت الديهى ورانيا هاشم، والدكتورة منى الحديدى من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وأبو الفضل الإسناوى، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، ومحمد الباز، رئيس مجلس تحرير الدستور، وأحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف .

تناقش الجلسة دور الإعلام البيئى وأهميته المجتمعية، وتنقسم محاور الجلسة إلى التعريف بالإعلام البيئى وأهميته وأهدافه، بجانب تأهيل الإعلاميين على العمل فى مجال الإعلام البيئى، كما تتطرق إلى محددات ومعايير الإعلام البيئى والعقبات التى تواجهه ومتطلباته.

وتهدف الجلسة النقاشية إلى التوصل لتوصيات محددة تكون نواه لأسلوب وشكل جديد فى التعامل المستقبلى مع قضايا البيئة فى الإعلام، وتكون انطلاقة لشكل إعلامى جديد يهتم بقضايا البيئة ويبدأ فى تقديم حلول ويشارك كونه شريكا فى المسئولية.