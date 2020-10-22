شكرا لقرائتكم خبر عن نشر سيارات شفط المياه بالجيزة وتجهيز أماكن للإيواء استعدادا للأمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة الجيزة عدد من سيارات شفط الأمطار بالطرق بعدة مناطق، ضمن خطة الاستعداد للأمطار المتوقع سقوطها، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للإيواء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفى السياق، أشرف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم، على أعمال التجهيزات النهائية بمركز شباب أوسيم من حيث صيانة الإنارة وشفط مياه الصرف الصحى، وتجهيزه كمكان للإيواء، فى حالة هطول الأمطار والسيول.

وفى السياق نفذت أجهزة مدينة أوسيم حملة نظافة، حيث تم رفع تجمعات القمامة اليومية على مستوي المدينة والوحدات المحلية والقرى التابعة بحمولة 373 طن تقريباً ورفع كافة المخلفات، ضمن خطة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم، كما تم كنس وتجريد ورفع القمامة أعلى الدائري ببشتيل.

وبالتعاون مع مديرية الطرق بالجيزة، تم القيام بأعمال التجريد الدورية، حيث تم تجريد وتسوية طريق البراجيل -أوسيم، وطريق الزيدية -غيطان، وطريق كوبري الزيدية- كوبري الصفيرة، وذلك لتسهيل حركة المرور وعدم التسبب بتعطل المرور حال سقوط الأمطار.

وفى اطار جهود وزارة البيئة لمكافحة ظاهرة نوبات التلوث الحادة ( السحابة السوداء) تم عقد اجتماع تنسيقي بين الدكتورة مي عز الدين، رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبري والدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة اوسيم ، بحضور القيادات التنفيذية بالمدينة وأعضاء محور القوس الغربي بقيادة المهندس أحمد مدنى، وذلك لمتابعة رفع المقالب العشوائية والتراكمات التاريخية بالمدينة والتعاون سويا لتنفيذ مبادرة وزيرة البيئة ( اتحضر للأخضر ) في كيفية تشجيرها بالأشجار المثمرة وتقديم الدعم الفني وتحويل مواقع تجميع المخلفات إلى حدائق .