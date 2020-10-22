شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 202 رحلة لنقل 26 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 202 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية ينقل خلالها 26 ألف راكب ما بين مسافر وقادم، وقال مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 95 رحلة على متنهم 12846 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 107 رحلات على متنهم 13075 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك تورنتو لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام أثينا أسطنبول إنجمينا أديس أبابا جوانزو عمان جوهانسبرج الرياض جده دبى الشارقة أبوظبى.

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فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو مسقط دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا أبوجا أكرا المدينة جده الرياض بيروت أبوظبى جوانزو.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .