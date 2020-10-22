شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة يجرى لقاءات دبلوماسية على هامش مشاركته بافتتاح صالة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامة نقلى، السفير السعودى لدى القاهرة، أنه أجرى عدة لقاءات دبلوماسية وإعلامية، على هامش مشاركته فى افتتاح أول مطعم وصالة فى منطقة أهرامات الجيزة الأثرية، بدعوة من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار. ونشر سفير السعودية بالقاهرة، صورا من اللقاء عبر حسابه الرسمى بانستجرام، وعلق: "لقاء دبلوماسى إعلامى على مائدة وزير الآثار خالد العنانى فى تدشين مشروع هضبة أهرامات الجيزة الذى يطل على أبرز المعالم الآثرية فى العالم للأهرامات الثلاث "خوفو - خفرع - منقرع" جمع فى الصورة الأولى السفير الأمريكى جوناثان كوهين، سفيرة سلوفاكيا ماتيجا بريفولسيك، أخى سفير مملكة البحرين هشام الجودر، وفى الصورة الثانية مع مجموعة من الإعلاميين والإعلاميات الكرام .. وفِى الصورة الأخيرة انعقدت النية على أن أحظى بصورة تذكارية مع الأهرامات الثلاث.. غير أن النية بقيت واختفت الأهرامات الثلاث تحت جنح الظلام مع ضعف الإضاءة، وإنما الأعمال بالنيات".

وشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بحضور 50 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، بدء التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتي سيتم تجربتها في مسار منطقة الزيارة من خلال 6 محطات رئيسية، فضلاً عن افتتاح أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة. Advertisements وبدأ التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية لتبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما واحد ثم محطة منقرع ومحطة خوفو ثم محطة خفرع لتنتهي عند محطة أبو الهول قبل العودة لمركز الزوار. صرح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أنه في ظل الانتهاء هندسياً بنسبة 100% من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم ورفع كفاءة الخدمات بها، تجري الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع وأن تكون الزيارة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم قبل منتصف 2021. وقال: "اليوم نعلن افتتاح أول مطعم سياحى بالأهرامات - بدون أي بناء أو إنشاءات طبقا لاشتراطات المنطقة الاثرية - كأولى ثمرات بروتوكول تقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة. كما أشار إلى وصول أول اتوبيس من الحافلات السياحية الكهربائية صديقة للبيئة التي سيتم استخدامها في الزيارة بالمنطقة بعد منع دخول العربات والأتوبيسات داخل المنطقة الأثرية حفاظا على الاثار، عند افتتاح مشروع التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية قبل منتصف 2021.

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