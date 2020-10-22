شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "انزل واطمن" تعلن فحص 33 ألفا من منتفعى التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضافت أنه يتم تقديم خدمات المبادرة من خلال 31 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 8 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، بالإضافة إلى فرق متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة والمدارس ووحدات المرور بورسعيد وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما قام بعض الأطباء بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة بورسعيد بعمل حملات طرق الأبواب والذهاب إلى بعض المنازل لعمل الفحوصات الطبية الشاملة لسكانها من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة المعلومات عن المبادرة من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية وصفحة هيئة الرعاية الصحية بورسعيد، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15344.

وأشارت الهيئة إلى أن الفحص الطبي الشامل والخدمات المقدمة بالمبادرة تهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة ومضاعفاتها من خلال فحوصات (قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي)، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم يتم عمل فحوصات كاملة للمريض تشمل (دهون ثلاثية، سكر تراكمي، وظائف الكُلى، فحص قاع العين، رسم قلب)، وعند وجود خطورة عالية في نتائج التحاليل والفحوصالت سالفة الذكر يتم إجراء أشعة موجات صوتية على القلب "إيكو" للمريض وذلك للاطمئنان على صحة القلب وصحته، فضلًا عن أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض القلب المزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بورسعيد لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

وهذا، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة، ومن خلال لوحة الإعلانات الداخلية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، ومن خلال حملات طرق الأبواب لأهالي بورسعيد. وكذلك من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية https://www.facebook.com/GeneralAuthorityofHealthCare وصفحة الهيئة ببورسعيد https://www.facebook.com/GAHCportsaid، وتشمل التوعية بأهمية الفحوصات الطبية الدورية والشاملة فى الاكتشاف المبكر لعوامل الخطورة المؤدية إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والعمل على علاجها سريعًا لتفادي الإصابة بها، والدعوة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل للتوجه لإجراء الفحص الطبي الشامل السنوى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة أو فوق سن الأربعين، وذلك لأهمية هذه الفحوصات في الاطمئنان على صحتهم، وكذلك الوقاية من الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

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وأكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مبادرة (انزل واطمن) تستهدف الفحص الطبي الشامل السنوي للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، والذين يبلغ عددهم حوالي 600 ألف منتفع، بالإضافة إلى المتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بالخدمات الصحية للمنظومة والمسجلين بفرع الهيئة بورسعيد، والذين يبلغ عددهم 30 ألف منتفع، وذلك فى إطار توفير الرعاية الصحية المتكاملة المميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وتماشيًا مع توجهات أهداف رؤية مصر2030.

وأضاف الدكتور أمير التلواني، أن المبادرة تستمر في فحص جميع منتفعي التأمين الصحي الشامل وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بفرع الهيئة ببورسعيد حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، داعيًا المنتفعين وخاصة من أصحاب الأمراض المزمنة أو فوق سن الأربعين للتوجه إلى أماكن تقديم خدمة المبادرة وتشمل المراكز أو الوحدات الصحية التابعين لها بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وتابع التلوانى: أن كافة الأطقم الطبية المشاركة فى المبادرة ذات مهارة وكفاءة عالية، ومدربة على أجهزة الفحص المختلفة وأحدث بروتوكولات العلاج المعتمدة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ومراعاة التباعد الإجتماعى واتباع أساليب مكافحة العدوى داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لمتابعة جميع منتفعى التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حالتهم الصحية والاطمئنان عليها بطرق آمنة.

يذكر أن مبادرة (انزل واطمن)، انطلقت يوم 29 من سبتمبر الماضى، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للقلب 29سبتمبر من كل عام، بهدف الفحص الطبى الشامل السنوى لمنتفعى التأمين الصحي الشامل الجديد مجانًا، وكذلك المتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة والمسجلين بفرع الهيئة ببورسعيد، وذلك للإطمئنان على صحتهم وتفاديًا للإصابة بأية أمراض مزمنة أو تجنب حدوث مضاعفاتها.