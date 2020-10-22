شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يخصص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات خلال انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس القومى للمرأة، تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى السيدات والفتيات خلال أيام انتخابات مجلس النواب على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

وقال المجلس إن ذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها المجلس القومي للمرأة استعداداً لانتخابات مجلس النواب القادمة والمزمع عقد المرحلة الأولى على مدار يومى24 و25 أكتوبر الجارى، والمرحلة الثانية على 7 و8 نوفمبر 2020.

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وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومى الانتخابات حتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين.

وأضافت أن غرفة العمليات سوف تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتى تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أى عقبات تواجه السيدات.