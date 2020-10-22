شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول تجربة لإلحاق 43 طفلا بلا مأوي بمدارس المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مؤسسة المصطفي لرعاية الأيتام بمركز سمالوط في المنيا، في تنفيذ أول تجربة، بمحافظة المنيا، لجمع 43 طفلا وطفلة، من الأطفال بلا مأوي داخل الجمعية، منذ الشهور الأولي، وإعدادهم وإلحاقهم بالمدارس، ليكون عناصر صالحة لخدمة المجتمع بدلا من التشرد في الشوارع .

واحتفلت إدارة الجمعية بإلحاق التلاميذ والأطفال بدخول المدارس وسط فرحة من الجميع. معلنة دخول 43 طفل المدارس بينهم 29 بالمدرسة الابتدائية الريفية بمدينة سمالوط، و5 أطفال الحضانة، و8 رضع. بعد أن خصصت لهم سيارة مكروباص لنقلهم يوميا من المؤسسة إلى المدارس والعودة .

وطالبت الجمعية المحافظ اللواء أسامة القاضي، والمسئولين بالتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، لحل مشكلة سداد المصروفات الدراسية، لهؤلاء الأطفال، لكون قرارات الإعفاء لا تشملهم، وميزانية المؤسسة لا تسمح بسداد المصروفات .

كما طالبت بضرورة توفير حصة من رغيف الخبز لهؤلاء الأطفال، حيث لا يوجد لهم بطاقات تموينية، مخصصة لصرف المقررات التموينية، أو رغيف الخبز .

ونفت الجمعية تلقي المؤسسات أي مساعدات من مرشحي مجلس النواب. مؤكده أن اغلبهم قام بزيارة المؤسسة، دون التبرع، وما شاهدناه هي وعود بالمساعدة دون جدوى .

يذكر ان نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قامت بزيارة للمؤسسة بداية العام الحالي، وإشادة بجهود المؤسسة، دون الموافقة على تخصيص أي مساعدات للمؤسسة، رغم الظروف التي تم عرضها من مشكلات .

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