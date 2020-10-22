شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: «حياة كريمة» تستهدف تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية وربطها بالتنمية المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وصرحت الوزيرة بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقري الأكثر فقرا وتوفير الخدمات الاساسية بها، ودعم الفئات الأولي بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الاساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القري، وإتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

وأوضحت القباج أن المبادرة شهدت عدة تدخلات، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة «سكن كريم»، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان، مشيرة إلى انه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام ٢٠١٨، وتم تحديد أفقر ١٠٠٠ قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبني المبادرة مفهوم الفقر متعدد الابعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اختيار ١٤٣ قرية في المرحلة الاولي ترتفع فيها نسبة الفقر عن ٧٠٪؜، وتم اختيار ٢٨٧ قرية في المرحلة الثانية، نسب الفقر تزيد فيها على ٦٨٪؜، حيث تقع معظم القري في المرحلتين الاولي والثانية في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات: «المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر،أسوان، الوادي الجديد، مرسي مطروح».