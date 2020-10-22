شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يناقش مقترحات مواجهة «الإعلام المعادي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة لرئيسي الهيئتين الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الصحفيين والإعلاميين يوم الاثنين القادم 26 أكتوبر الساعة 11 صباحاً.
وذلك لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيباً وشائعات تتناول الشأن المصري، وطرق مواجهاتها وإعلاء الحقائق، في ضوء الشفافية والدفاع عن ثوابت الدولة المصرية.
وبهذه المناسبة يناشد المجلس الزملاء الصحفيين والإعلاميين بالتوقف علي تناول ما يثار بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وذلك رأباً للصدع ولم الشمل وعدم السماح بتفاقم ردود الأفعال السلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من مناقشات.
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الوضع في مصر
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اصابات
105,883
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تعافي
98,516
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وفيات
6,155
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