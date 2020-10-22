شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لإزالة الإشغالات الملصقات الدعائية علي جدران المنشآت الحكومية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، حملاتها اليومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح حركة المرور أمام السيارات وعبور المواطنين ، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، فضلا عن إزالة كافة الملصقات المخالفة من علي جدران المنشآت الحكومية ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبه قام اللواء ضياء أبو العزم ، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مدير قسم الإشغالات وقوات الشرطة ، بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية ، لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالي للمدينة ، حيث تم شن حملة بشوارع المدينة أسفرت عن رفع ٥٧ حالة إشغال ، وتحرير ١٣ محضر إشغال طريق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق ، بحملات لإزالة الملصقات الإنتخابية بنطاق الوحدة المحلية بالزنكلون ، وتم إزالة الملصقات الدعائية من على الحوائط والبلدورات بنطاق الوحدة ، حفاظاً علي الشكل الجمالي لشوارع المحافظة ، كما قام محمد محمود ، رئيس حى أول الزقازيق ، بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحى بالتنسيق قوات الشرطة ، حيث شملت الحملة رفع الإشغالات المتواجدة بشارع الجيش والمحطة ، وميدان التحرير وميدان عرابي ، وشارع البوسطة ومولد النبي ، وحلقة السمك ، وتم التنبيه علي الباعة الجائلين بالإلتزام بالأماكن المسموح بها ، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.