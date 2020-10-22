شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من نصف طن حلوي المولد غير صالحه في حملة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على أماكن بيع وتصنيع حلوى المولد بجميع مراكز المحافظة، تزامنا مع اقتراب احتفالات المولد النبوي الشريف، وذلك ضمن خطة المديرية لضمان وصول غذاء امن للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

من جانبه، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، باستمرار الحملات المفاجئة على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد، والعمل على التأكد من جودتها وأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة رصد أي مخالفات.

قال وكيل وزارة الصحة، إنه تم خلال الحملات المرور على 104 منشأة لتصنيع وبيع حلوي المولد، حيث تم ضبط 6 منشأت تعمل بدون ترخيص، مع وجود مخالفات في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف «النادي»، إنه تم إعدام 541 كجم حلوى مولد مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 159 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 18 مخالفه لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.