شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إماراتي يكشف تأثير نقص الموارد المائية على الأمن الغذائي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد داوود، أستاذ الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبى، إن التحدي الأكبر الذي يواجه المنطقة العربية شُح الموارد المائية المتجددة في ظل الزيادة المستمرة لعدد السكان وضرورة الوفاء بمتطلبات التنمية في القطاعات المختلفة وتوفير الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثبت الدراسات العلمية الترابط الكبير بين المياه والغذاء والطاقة وأهميته استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة وكذلك أهميته في مواجهة التغيرات العالمية وانتشار الأوبئة وقد أظهرت جائحة كرونا ذلك جلياً.

وأضاف «داوود» خلال الجلسة العامة بأسبوع القاهرة والتى نظمتها وزارة الموارد المائية، تحت شعار «التنمية المستدامة من أجل الأمن المائي»، الخميس، أن «المنطقة العربية تعاني من ندرة الموارد المائية المتجددة وتلوثها، وتشير الدراسات العالمية إلى أن موارد المياه الجوفية أيضا تنضب بوتيرة سريعة في المنطقة العربية، وإذا استمرت الأمور على حالها في استغلال هذه الموارد الشحيحة والضغط على الموارد المحدودة فمن المتوقع أن تنضب خلال ما يقرب من 30 عاماً، وسيكون لذلك تأثير كبير على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعتمد على هذه الموارد المائية، حيث سينخفض الإنتاج الزراعي في بعض البلدان بنسبة قد تصل إلى 60% ويؤدي ذلك إلى وجود البطالة في القوى العاملة الزراعية التي قد تصل إلى 30% من إجمالي القوى العاملة في بعض البلدان الزراعية في المنطقة».

وأشار إلى أن «أحد محاور أسبوع القاهرة الثالث للمياه هذا العام هو (الترابط بين المياه والغذاء والطاقة في مواجهة التغيرات العالمية واستدامة الموارد)، ويهدف ذلك إلى تسليط الضوء على هذا الترابط في منطقتنا العربية وعالميًا وخصوصًا في المناطق الجافة التي تعاني شُحًا كبيرًا في مواردها المائية المتجددة».