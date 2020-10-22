شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تتفقد عملية رفع كفاءة وتطوير طريق المقابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، الخميس، يرافقها الانبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر، عملية رصف وتمهيد وتركيب الارصفة حتى مقابر الأقباط وإنشاء استراحات ومظلات لمشيعي الجنائز سواء لمقابر المسلمين أو المسيحيين.

وأوضحت رئيس المدينة أن عملية تمهيد وتسوية وتوسعة الطريق بهدف خدمة أهالي المدينة وبناءا على مطالب العديد منهم .

ومن جانبه طالب الأنبا ايلاريون، بإزالة المعوقات حول سور مقابر المسيحيين، والسماح لهم بتشجير المنطقة كخدمة عامة لجميع زائري المقابر، وكلفت الإدارة الهندسية بمتابعة عمليات تأهيل المنطقة.

وشددت المغربي على مسؤولي الإدارة الهندسية بسرعة إنجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة تيسيرا على أهالي المدينة وتركيب أعمدة إنارة من خلال كابلات الكهرباء في بداية الطريق.