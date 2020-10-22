شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة بورسعيد» يطالب باستمرار الالتزام بإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور أحمد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد– 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته وزيرة الصحة مساء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وكلاء الوزارة ومديري مديريات الصحة على مستوى المحافظات وقيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الوقائية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد خاصة مع بداية الموجة الثانية للفيروس في العديد من دول العالم.

ووجهت الوزيرة بانعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولًا بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط كل من إدارة المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الوزيرة وجهت وكلاء الوزارة ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية بالتأكد من جاهزية المستشفيات وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، كما وجهت بمتابعة التدريب بشكل دوري لكافة الفرق الطبية.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت عددًا من النصائح التي ينبغي على المواطنين اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات الخاصة بكيفية ارتدائها والتخلص الآمن منها.

وأضاف أنه حرصًا على عدم انتشار العدوى، ينبغي عدم المصافحة باليد أثناء اللقاء، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية أو فركها بالكحول، كما يجب أيضًا منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية وغيرها، مؤكدًا ضرورة عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة.

وحث «ابو هاشم» الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

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وتابع «أبوهاشم» أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب.