شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة شبين القناطر تنتهي من إصدار رخصة بناء مدرسة طحا الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، الخميس، رخصة البناء الخاصة بإنشاء المدرسة الثانوي بكفر طحا، بناء على تعليمات اللواء خالد المحمدي، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، بضرورة إنهاء الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص انشاء المدارس على وجه السرعة.

وقالت محافظة القليوبية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، إن الترخيص صدر تحت إشراف المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة، حيث تم إصدار بيان الصلاحية للموقع ورخصة البناء خلال ٢٤ ساعة، وسيتم البدء في إنشاء المدرسة خلال أيام.