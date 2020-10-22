شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأة الجديدة» تدعو لحملة توقيعات لرفض إجبار الفتيات على الحجاب بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت مؤسسة المرأة الجديدة إلى حملة توقيعات إلكترونية على بيان لرفض إجبار الفتيات على ارتداء الحجاب في المدرسة، وذلك تضامنا مع موقف لمياء لطفي والدة الطالبة ريم صلاح، والتي تعرضت للإجبار على الحجاب في مدرسة بلبيس للغات بمحافظة الشرقية.

وذكر بيان المؤسسة أن مديرة مدرسة «بلبيس للغات» تعمدت فرض الحجاب على احد الطالبات بالمرحلة الاعداية، باعتباره زى موحد لجميع الطالبات، غير أن المواطنة لمياء لطفي والدة الطالبة «ريم» أبدت اعتراضا على إجبار ابنتها على الحجاب، وقامت بسؤال مديرة المدرسة عن أسباب فرض الحجاب، وأن غطاء الرأس له دلالات أبعد من كونه «زي رسمي للمدرسة»، وماذا عن المسيحيات هل يفرض عليهن نفس الزي، إلا أن إجابة المديرة جاءت تأكد فرض الحجاب بإعتباره زي مدرسيا موحدا على جميع الطالبات.

وقالت المؤسسة: «في هذا الإطار، نذكر بوجود قرار إداري سابق عن مديرية التعليم بالشرقية، حول مخالفة فرض الحجاب على الطالبات بالمدارس، كما نذكر أيضا إلتزام الدولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل بضمانة حقوق المواطنة بلا تمييز على أساس الجنس أو الدين للجميع».

وطالبت المؤسسة الجهات المعنية على حماية الطالبة من أي تشهير أو تأجيج أو متابعات غير قانونية، أو بلاغات كيدية من شأنها أن تهدد سلامة الاسرة، وتنتقص من المطالبة بالحقوق المتساوية، خاصة وأن هناك حرص رسمي على تحسين أوضاع النساء في المشاركة العامة والسياسية، بتسجيل نسب مرتفعة من تمثيل المواطنات المصريات بتنوعهن سواء في مراكز صناعة القرار أو في المجالس النيابية، وهو ما يفرض ضرورة مد نفس السياسات والتأكيد على الغرض والهدف منها في توفير بيئة تعليمية داعمة للمواطنة بلا تمييز للجميع.