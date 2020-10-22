شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يقرر نزع ملكية أراضي وعقارات لتوسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرار وزارة النقل رقم 482 لسنة 2020، الصادر في 25/9/2020، بشأن مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية. ونص القرار في مادته الأولى، على أن تنزع ملكية الأراضي والعقارات الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1233 لسنة 2018 باعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة والموضح معالمها وحدودها بالرسم التخطيطي المرفق بالقرار المشار إليه، والموضح بياناتها بكشف العرض المرفق بهذا القرار وذلك لصالح مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,883

تعافي 98,516

وفيات 6,155

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