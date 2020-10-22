شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تجديد تكليف 4 خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة على بند التحسين
وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى حرصًا من الوزارة على تجديد الخطاب الديني ، والنهوض بمستوى الدعاة .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
105,883
-
تعافي
98,516
-
وفيات
6,155
كانت هذه تفاصيل خبر «الأوقاف»: تجديد تكليف 4 خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.