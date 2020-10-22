شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تجديد تكليف 4 خطباء مكافأة من المحالين للمعاش على بند التحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، نتيجة مقابلات خطباء المكافأة من المحالين للمعاش من الأوقاف والأزهر الشريف الراغبين في استمرار تكليفهم لأداء خطبة الجمعة على بند التحسين

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى حرصًا من الوزارة على تجديد الخطاب الديني ، والنهوض بمستوى الدعاة .