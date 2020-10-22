شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يناقش بروتوكول نقل خط مياه المجزر من المحافظة لـ«مياه الشرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماعا اليوم، لمتابعة التجهيز لبروتوكول نقل خط مياه المجزر وأبوخليفة من المحافظة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور اللواء أيمن خيرى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض السكرتير العام كافة الإجراءات المتعلقة ببدء تطبيق البروتوكول استعدادا لنقل خطى مياه المجزر وأيو خليفة من المحافظة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

يأتى ذلك في إطار عدد من مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بما يساهم في وتقديم خدمات على درجة كبيرة من الكفاءة وتذليل أي عقبات قائمة.