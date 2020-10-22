شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم بني سويف» توضح حقيقة الفيديو الإباحي المتداول داخل مدرسة ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن واقعة قيام طلاب مدرسة ببني سويف بمشاهدة أفلام إباحية على شاشات الفصل مفبركة ولا أساس لها من الصحة نهائيا.

وأوضحت يوسف أن الشاشات التفاعلية الموجودة في المدارس مؤمنة ولها «كلمة سر»، كما أنه تم حذف أي مستندات عليها قبل عملها، مشيرة إلى أنه ممنوع أن تكون أي أجهزة مفتوحة إلا بـ«كلمة السر»، مضيفة أن «كلمة السر» مع 5 معلمين فقط يقومون بفتح الشاشاة التفاعلية في الفصل أثناء المادة التي يقومون بتدريسها للطلاب، وبعد انتهاء الحصة يدخل مدرس اللغة الانجليزية بـ«كلمة سر» مختلفة.

وأشارت إلى أن نائب وزير التعليم، أرسل للتحقق من الواقعة وقامت لجنة من مديرية التعليم بالمرور على 20 فصلا في مدرسة اهناسيا الثانوية، وتبين عدم صحة الواقعة لأن كل معلم معه «كلمة سر» للشاشة التفاعية مختلف عن الاخر، ولا يوجد واقعة .

وقالت: «الواقعة مفتعلة والشاشات التفاعلية موجودة في الاسواق يمكن ان اقوم بشرائها من أي مكان واختلق واقعة لضرب العملية التعلمية في وقت احنا داخلين على انتخابات وعام دراسى جديد.. ووزير التعليم تم تكريمه من اليونسيف باعتباره أحسن وزير على مستوى العالم وبدء عام دراسى قوى في ظل جائحة كورونا ولم تستطع دولة عظمى أن تقوم بإعادة الدراسة بها كما فعلنا في مصر».

وتابعت: «هناك حرب ممنهجة ضد الوزير وضد وزارة التعليم، ونجد أخبارا تتداول عن 3 محافظات لم تستلم الكتب والادعاء بأن المنظومة الجديدة فاشلة، وانتهاء بأن الشاشات التفاعلية عليها فيديوهات مسيئة.. وهذا كله لا أساس له من الصحة وكل ذلك محاولة لهدم التعليم في مصر».

وأضافت: «أقسم بالله لا نتهاون في الأخطاء ولو فيه حاجة حصلت مثل ذلك أنا (هعلقهم)، وكثيرا ما نتابع الأخطاء في المدارس ويتم مجازاة المخطئ ولا يمكن أن نتستر على أي خطأ».

وأوضحت: «قبل بداية العام الدراسي نزلت لجنة حذفت الملفات على الشاشات التفاعلية، وبعدها قاموا بعمل ضبط المصنع لها ما جعلها تعود لأصلها، وقاموا بتنزيل المادة العلمية ويكون لها كلمة سر مختلفة عن الأخرى، وكل مادة لها كلمة سر، كما أن الشاشات التفاعلية كانت موجودة في المدارس اثناء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات وكان من الاجدر ان يقوم الطالب بفتحها في الامتحانات، وأعتقد ان الحرب الدائرة على الوزارة، سببها الاستحقاقات الدستورية الناجحة وبداية العام الدراسي».

وتم تداول مقطع فيديو لعددٍ من طلاب الثانوية العامة أثناء مشاهدتهم مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني، وحدثت تلك الواقعة في مدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

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وأعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من الفيديو بشأن تلك الواقعة، وتساءلوا عن دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تلك الوقائع المتكررة وحماية تلك الشاشات من مثل هذه الاستخدامات، مؤكدين أن التحويل للمنظومة الإلكترونية إنجاز كبير إلا إن تكرار تلك المشاهد يدق ناقوس الخطر.

من جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والمكتب الفني بالديوان العام، للتحقيق في الواقعة المنشورة على بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، والذي يحتوي على سوء استخدام الشاشات الذكية بإحدى المدارس الثانوية بالمحافظة.

وكلف المحافظ اللجنة بمراجعة منظومة التحكم بالشاشات الذكية بالمدرسة، والتحقق من الواقعة ميدانيا، وفي حالة التثبت من الواقعة سيتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.