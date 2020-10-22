شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص الأمطار مستمرة السبت والأحد ولن تعوق المشاركة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع يومى السبت والأحد سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، رعدية على بعض المناطق، لكنها لن تعوق المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس النواب.

وناشدت وكيل الاستشعارعن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية لانخفاض درجات الحرارة، التى ستصل لـ 26 درجة على القاهرة.

وأشارت وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه بداية من يوم الإثنين تبدأ الدرجات فى الارتفاع التدريجى وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية.

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و يسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربًا.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية.