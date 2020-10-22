شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. أمطار رعدية على السواحل الشمالية غدا وخفيفة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تلقي البعثات الدبلوماسية بالخارج مظاريف التصويت البريدي في انتخابات النواب، وتغطية لحالة الطقس غدا، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





قرار جمهوري بتعيين القاضي محمد غراب نائبا مساعداً عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 581 لسنة 2020 بتعيين القاضي محمد محمود حسن غراب- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة (نائبًا مساعدًا عاماً).





البعثات الدبلوماسية بالخارج تواصل تلقى مظاريف التصويت البريدى فى انتخابات النواب

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج اليوم الخميس، ولليوم الثانى تلقى مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020، وتستمر 140 لجنة في مقرات البعثات الدبلوماسية في 124 دولة فى تسلم المظروفات حتى غد الجمعة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للبلد محل الاعتماد وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي حددت ثلاثة أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) لتصويت المصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تشمل 14 محافظة.





ميشال عون يكلف سعد الحريري رسمياً بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وكان قد التقى الرئيس اللبنانى ميشال عون، صباح اليوم الخميس، سعد الحريرى رئيس الوزراء الأسبق، كما التقى عدد من الكتل النيابية التى أعلنت دعمها وتسميتها للحريرى رئيسا للوزراء، جاء ذلك نقلا عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.





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ارتفاع وفيات الخمور المغشوش فى تركيا إلى 63 حالة موزعين على 10 مدن

ارتفعت أعداد الوفيات نتيجة تناول الخمور والكحوليات الفاسدة والمغشوشة فى المدن التركية إلى 63 حالة منذ 9 أكتوبر، وكشفت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن الحالات توزعت على 10 مدن رئيسية كبرى، بينها إزمير وزونجولداك ومرسين زموجلا.





الرجاء يعلن زيادة إصابات كورونا لـ 14 حالة قبل مواجهة الزمالك فى الأبطال

أعلن نادى الرجاء الرياضى المغربى ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بفيروس " كورونا" ضمن صفوفه لـ 14 لاعباً، بعد المسحة الطبية التى أجريت أمس الأربعاء، وأكدت تسجيل ست حالات إصابة جديدة، ما يزيد فرصة تأجيل مباراة عودة الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا، المحدد لها بعد غد، السبت، باستاد القاهرة أمام الزمالك.



ننشر خريطة الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية ننشر خريطة الأمطار المتوقعة بمحافظات الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020.





البعثات الدبلوماسية المصرية تواصل تلقى أصوات المصريين بالخارج بانتخابات النواب البعثات الدبلوماسية المصرية تواصل تلقى أصوات المصريين بالخارج بانتخابات النواب

تواصل البعثات الدبلوماسية المصرية فى 124 دولة أجنبية لليوم الثانى على التوالى استقبال مظاريف المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخاب مجلس النواب وإقرارات التصويت، تمهيدا للبدء فى فرز الأصوات فى التاسعة مساء غد الجمعة بحسب توقيت كل دولة.





نادى القضاة يشكل غرفة عمليات لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب

شكل مجلس إدارة نادى قضاة مصر غرفة عمليات مركزية بمقر النادى بشارع بشامبليون لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كافة جوانبها بدءا من استلام قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز.

إحالة المتهمين بخطف وقتل الطفلة " أروى " عصفورة الجنة بالشرقية للجنايات

قرر المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة، إحالة المتهمين الأربعة بخطف وقتل الطفلة " أروى " عصفورة الجنة إلى الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمتهم، ومن بين المتهمين نجل عم والدة الطفلة المدبر للواقعة لمروره بضائقة مالية.





وزير القوى العاملة يكلف بمتابعة حالة الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت

تابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى اتصال هاتفى، مع الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) حالتها بعد أن تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت ، واطمأن علي تماثلها للشفاء من الإصابات التى لحقت بها ببعض الكدمات وجرح اللسان من ارتطام الأسنان باللسان نتيجة الاعتداء عليها بمقر عملها، داعيا لها بالشفاء العاجل، حيث كان في زيارتها في نفس وقت الاتصال التليفوني الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت.





غدا أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والعظمى 28 درجة غدا أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والعظمى 28 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا، الحمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.







الاتحاد الأفريقى يؤجل مباراة الرجاء والزمالك فى نصف نهائى أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى 31 أكتوبر الجارى، بسبب إصابات كورونا فى صفوف الفريق المغربى، وكان من المقرر إقامة مباراة إياب نصف النهائى يوم السبت 24 أكتوبر فى مصر.