شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الجمهورية: ما تم تنفيذه من مشروعات خلال 3 سنوات كان يحتاج 20عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن الوعى هو حديث الساعة، ولكن لدينا مشكلة أن كل من يتحدث عن الوعى يتحدث عن أهميته فقط ولكننا فى حاجة لوضع استراتيجية ورؤية نعمل من خلالها لتشكيل وصناعة الوعى.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صالونه الثقافى الثانى، اليوم الخميس تحت عنوان: "صناعة الوعى وبناء الذاكرة الوطنية"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، والدكتور سامى عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق، جامعة القاهرة، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، والشيخ خالد الجندى، عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ووجه توفيق حديثه لأئمة الأوقاف قائلاً:"لكم دور مهم فى صناعة الوعى لا يقل عن دور الإعلام"، مضيفا:"النوع الأول من الحروب هو الشكل التقليدي بالأسلحة وتطورت كثيرا إلى أن وصلت إلى التفكير فى نوعية أخرى ليست ساحتها ميادين القتال ولكن ساحتها العقول".

وأضاف رئيس تحرير الجمهورية:"مصر تستهدف بما لايقل عن 20 قناة تليفزيونية و500 موقع الكترونى، وهذا الزخم الكبير من الاستهداف يؤكد أيضا وعى الشعب المصرى الذى يستهدف يوميا بهذا الدجل الإعلامي يوميا لأننا شعب ليس لدينا فتن وليس لدينا صراعات".

وتابع توفيق:"لا قدر الله الخلاص من مصر يعني الخلاص من بقية الأمة سويعات، قنوات الإعلام المعادى حديث الساعة لديها مصر فقط بل إنهم يدفعون ملايين الدولارات لاستقطاب قنوات أخرى تعادى مصر"، لافتا إلى حديث الرئيس السيسى وتأكيده عن الشعب قادر على حماية بلده.

Advertisements

واستطرد رئيس تحرير الجمهورية:"لماذا لا نتحرك كوسائل إعلام ومسئولين وخبراء فى الجامعات والمدارس للتوعية بإنجازات الدولة، فالدولة الحياة بها تتغير للأفضل والكثير لا يعلم".

يجب أن تعمل وسائل الإعلام والإعلامى أن يتخندق فى ظهر الوطن للدفاع عنه وعدم الصمت عن محاولات هذه الجهات المعادية النيل من مصر، كما يجب إشراك المواطنين بالواقع والتوعية بضرورة أن يكون للمواطن دور يشارك من خلاله فى توعية غيره بإنجازات الدولة.

مصر بطلت تضع حجر أساس فالدولة تفتتح مشروعات، فكل مشروعاتنا ما يتفذ فى 3 سنوات يتسغرق عام، وكل ما نفذ خلال 6 سنوات كان يستغرق 20 عاما، فمن المهم إشراك المواطنين تحديات الدولة وإعلامه بإنجازات الدولة.

واختتم رئيس تحرير جريدة الجمهورية:"إن محاولات ضرب الروح الوطنية وبث الإحباط فى نفوس المواطنين هو حرب ضد الدولة"، مؤكدا أن الوعى هو قضيتنا ويجب التواصل مع أبناءنا فى المدارس والجامعات وحتى فى المناهج يحب أن نعمق الولاء والانتماء للوطن.