شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف تعلن حالة الطوارىء بالمحافظات للتعامل مع الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الرى حالة الطوارئ القصوى على كل الأنحاء نظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التى من المتوقع أن تمر بها البلاد، فى ضوء المتابعة المستمرة من جانب وزارة الموارد المائية والرى لحالة الطقس والأمطار والسيول.

أوضح عبد الكريم ان غرفة العمليات بالهيئة تقوم بالمتابعة و التنسيق المستمر مع غرف العمليات المتواجدة بالاقاليم والادارات على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى حتى انتهاء حالة الاضطرابات الجوية.

أشار عبد الكريم إلى أنه تم التوجيه بتواجد المعدات و الافراد فى مواقعهم و على أهبة الاستعداد للتدخل فى حال حدوث أى طارئ.

Advertisements

وتشير توقعات مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، وأمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة يوم الجمعة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على محافظة البحيرة وأجزاء من الدلتا.

وحذر مركز التنبؤ بوزارة الرى من أمطار قد تكون غزيرة على السواحل الشمالية الغربية يوم السبت و من المتوقع أن تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، لذا يرجى الحذر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار خاص فى السواحل الشمالية الغربية والتى قد تؤدى إلى سيول.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالاضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه باجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة ازمات السيول.