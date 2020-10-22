شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن اختيار 143 قرية تزيد نسبة الفقر عن 70% ضمن المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقري الأكثر فقرا وتوفير الخدمات الاساسية بها ، ودعم الفئات الاولي بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

وأضافت وزيرة التضامن أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الاساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم ، وتعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القري ، وإتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر ، فضلا عن التركيز علي بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

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واوضحت نيفين القباج ان المبادرة شهدت عدة تدخلات، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة "سكن كريم" ، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان ، مشيرة إلي انه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام 2018 ، وتم تحديد أفقر 1000 قرية ، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبني المبادرة مفهوم الفقر متعدد الابعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم لافته إلى أنه تم اختيار 143 قرية فى المرحلة الأولى، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%؜، وتم اختيار 287 قرية فى المرحلة الثانية، نسب الفقر تزيد فيها علي 68%؜، حيث تقع معظم القرى فى المرحلتين الأولى والثانية فى الوجه القبلى والمحافظات الحدودية وهي محافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر،أسوان، الوادى الجديد، مرسى مطروح".

وتتضمن المحطة الثانية فى الجولة قرية عرب بخواج بمركز طهطا لافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

أما المحطة الثالثة من الزيارة فتضم افتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، كما تتفقد والوزيرة قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بالمحافظة.