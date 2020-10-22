شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الأغذية والزراعة تبحث فى القاهرة التعامل مع ندرة المياه باستخدام المحاسبة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت منظمة الغذاء والزراعة FAO جلسة علمية بأسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "التعامل مع ندرة المياه بتدقيق البيانات باستخدام المحاسبة المائية " (أونلاين)، بالتعاون مع المعهد الدولى لإدارة المياه IWMI ومعهد IHE Delft .

وتناولت الجلسة مناقشة منظومة المحاسبة المائية وتأثيرها على تحقيق الأمن المائى، وتعديل سلوك الحكومات في التعامل مع المياه بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه.

وعرض الحضور المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة المائية وطرق تنفيذها بما يتناسب مع مشكلة ندرة المياه والتغيرات المناخية التى تجتاح العالم كله، إضافة إلى عرض حزمة من صور الأقمار الصناعية التى توضح مدى التغيرات المناخية التي طرأت على الكرة الأرضية فى الحقبة الزمنية الأخيرة وكذلك تم مناقشة وعرض نماذج رياضية تستوعب هذه التغيرات المناخية كعنصر فاعل فى المحاسبة المائية إلى جانب مناقشة الطرق والأساليب المبتكرة التى يمكن استخدامها لسد فجوات البيانات المطلوبة على مستويات مختلفة، بالإضافة إلى خيارات تحسين القدرة على الإدارة المستدامة فى سياق الندرة المتزايدة.

Advertisements

وأوضح المشاركون بأن ندرة المياه، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وتدنى نوعيتها، وعدم استخدامها بطريقة صحيحة، تعتبر بمثابة حالة متكررة أو دائمة للعديد من البلدان فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومن الضرورى البحث عن حلول لتلك التحديات والوقوف على أسباب عدم التوازن والمضى قدما فى إيجاد الحلول والبدائل لمواجهة هذه التحديات.

وأكدوا أن المحاسبة المائية يمكن أن تؤدى دورا هاما فى مجال عمليات التقييم واتخاذ القرار وخلق نهج منظم لتقييم حالة واتجاهات العرض والطلب لهذا المورد الحيوى.

ويعتبر "أسبوع القاهرة للمياه" بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة - الطريق إلي داكار 2021"، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محلياً وإقليمياً ودولياً.