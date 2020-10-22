شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 628 شاباً وإصدار 319 شهادة قياس مهارة ومزاولة مهنة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد 628 شاباً، منهم 8 شباب من ذوى القدرات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1545 شاباً ، فضلاً عن إستخراج 319 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 83 شكوى، تم تسوية 8 شكاوى منها، وإحالة 19 شكوى منها للمحكمة العمالية، وحفظ 15 شكوى، بالإضافة إلى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، كما قامت بصرف 48 ألف جنيه على رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً لـ 13 عاملاً غير منتظماً من المسجلين بالمديرية.

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وأشار السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، أنها قامت بمتابعة 366 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأكد مراعاة التباعد الاجتماعى وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

كما تم التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 293 منشأة و 245 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، دوري نهاري وحملات ، وأسفر عن تحرير 36 محضراً عمالياً منهم 4 محاضر للمنشآت لمخالفتها قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، فضلاً عن تحرير 9 محاضر أخري مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعقد 3 ندوات لشرح بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 44 ندوة أخري ( اونلاين وعادية ) في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر العمل.