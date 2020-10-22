شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق "تحيا مصر" يفتتح مدرسة بسوهاج ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح صندوق تحيا مصر، مدرسة عرب بخواج الإعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطها فى محافظة سوهاج، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالى الصعيد، وتم تطوير المدرسة التى تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة.