شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تحصين 4.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أنه تم تحصين 2 مليون و200 ألف و484 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و400 ألف و716 رأس أبقار، 688 ألف و262 رأس جاموس، 169 ألف و876 رأس أغنام، 41 ألف و644 رأس ماعز" حتى 20 أكتوبر الحالى.

وأوضح تقرير الخدمات البيطرية ، انه تم تحصين 2 مليون و129 ألف و1 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و243 ألف و70 رأس أبقار، 678 ألف و363 رأس جاموس، 163 ألف و33رأس أغنام، 41 ألف و644 رأس ماعز، 2891 راس جمال" حتى 20 اكتوبر ايضاً.

وتناشد زارة الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة كما أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.