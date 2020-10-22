شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تعلن إحباط محاولة تهريب ثلاث قطع خزفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الوحدة الأثرية بميناء الإسكندرية البحرى فى ضبط ثلاث قطع من الخزف والزجاج، أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه فور تلقى الوحدة الأثرية بميناء الأسكندرية إخطارا من رجال الجمارك بوجود بعض القطع داخل إحدى الحاويات المصدرة إلى الخارج والمشتبه فى أثريتها، تم على الفور تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور علاء الدين محمود، وكيل متحف الفن الإسلامى للشئون الأثرية لفحص القطع.

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وأكد حمدى همام على أن أعمال الفحص أثبتت أثرية القطع، وهى عبارة عن مشكاة من الخزف عليها كتابات من القرن التاسع عشر، وإناء من الخزف على شكل الكمثرى ذو فوهة مستديرة من القرن التاسع عشر، وإناء آخر من الزجاج المزخرف بدون فوهة ويرجع إلى أوائل العصور الاسلامية.

وقد قامت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته، وتم إيداع القطع بأحدى المخازن المتحفية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.