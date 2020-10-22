شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملات رقابية لضبط الأسواق وتعلن ضبط 22 طن أعلاف غير مرخصة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها الدورية والرقابية على صناعة وتداول الأعلاف واللقاحات البيطرية، لضمان الحصول على أعلاف ذو جودة عالية تحقق أعلى معدلات أداء للحيوان، بالتنسيق مع لجان تفتيش مفاجئة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وذلك حسب توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والمهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للحصول على أعلاف.

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وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه وردت معلومات عن وجود مخزن للأعلاف بأحد مراكز محافظة الشرقية غير مرخص ويقوم بتخزين أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، وبعد التنسيق بين كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية، ومديرية زراعة الشرقية، داهمت القوة المخزن، وتم ضبط 22 طن أعلاف غير مسجلة بوزارة الزراعة، والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويهيب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة وللتواصل مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).

وكان الدكتور طارق سليمان رئيس الثروة الحيوانية والداجنة، أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك تكليفات من قبل السيد القصير وزير الزراعة، بالمتابعة الدورية واليومية وتنفيذ خطة وزارة الزراعة على ضبط إيقاع صناعة الأعلاف وتداولها بهدف الحصول على منتج علفى جيد طبقا للمعايير والضوابط والمواصفات القياسية، والواجب تسجيله بالوزارة وتصنيعه فى مصانع مرخص لها بذلك ليحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، فى ظل الرقابة والتفتيش المفاجئ، الذى يقوم به لجان دورية من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف.