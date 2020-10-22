شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يعلن ضبط 86 طن و 492 كيلو "حلوى المولد" منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، نجاح الجهاز فى ضبط 86 طن و 492 كيلو حلوى مولد منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر فى عده محافظات.

وأضاف رئيس الجهاز أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على السلع بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم القيام بحملات إستباقية استهدفت سوق حلوى المولد وأسفرت نتيجة الحملات في عده محافظات عن الآتى :-

بمحافظة أسيوط تم التوجه لمصنع حلوى بمركز الفتح - أسيوط يعمل تحت مسمى هابى دريم بالتنسيق مع مكتب أغذية مركز الفتح وتم إعدام حوالى ربع طن حلوى غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ على 56021 كيلو عبارة عن 29733 حلويات تامة التصنيع و 26288 مواد خام متعلقة بعملية التصنيع وجاري استكمال الإجراءات، بمحافظة كفر الشيخ تم تشميع عدد 2 مصنع

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• و ضبط 3 طن وخمسمائة كجم حلوى معده للبيع بدون بيانات وتحمل علامات تجارية مقلدهو 2000 كرتونه مقلده و100 استيكر مقلد و 750 كجم خامات بدون بيانات و5 أطنان سوداني بدون بيانات وتغير في الخواص الطبيعية و 140 كجم زيت بدون بيانات و 35 كجم حلوى منتهية الصلاحية و 360 كجم حلوى معده للبيع تحمل تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة ، و بمحافظ القليوبية تم غلق المنشأة و تشميعها وضبط عدد 310 برنيكة حلوي بإجمالي وزن 6.5 طن معبئة معدة للبيع بدون بيانات و بدون تاريخ صلاحية و عدد نصف طن حلوى جاري تصنيعها و عدد 27 صفيحة سمنه وزن الصفيحة 22 كيلو جرام بإجمالي وزن 594 كيلو جرام و عدد 20 عبوة خميرة فورية وزن العبوة واحد كيلو جرام بإجمالي وزن 20 كيلو جرام و عدد 10 شيكارة نشا وزن الشيكارة 10 كيلو جرام بإجمالي وزن 100 كيلو جرام و عدد 42 لتر مكسبات لون و طعم و نصف طن مواد خام (حمص - سوداني - جوز هند ... إلخ) ، و بمحافظة القاهرة تم ضبط تم ضبط ٥ طن شمع غذائي متغير في الخواص و طن ونصف مخلفات تصنيع و و 300 كجم بسيمة باسم شركة مشهورة و 175 كجم مربي زبيب باسم شركة مشهورة و 60 كجم حبل عين جمل بدون بيانات ، وبمحافظتي سوهاج واسوان ضبط مصنع غير مرخص وضبط 207 كيلو حلوى مولد غير صالحة للإستهلاك وكذا ضبط مصنع أخر غير مرخص وضبط 396 كيلو حلوي مولد يعاد تدويرها وكذا ضبط 3740 قطعة حلوي مجهولة المصدر ومعاد تدويرها

يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصرى.

وأشار رئيس الجهاز الى استمرار الحملات الرقابية للتصدى لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق .وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .