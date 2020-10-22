شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بمحافظات الجمهورية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية يوم غدا الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020، والمناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها.

ومن المتوقع أن تكون خريطة سقوط الأمطار كالتالى:

- القاهرة الكبرى: فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق مساء.

- الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية.

- السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الإسكندرية - مطروح- السلوم - بلطيم.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة: أمطار متوسطة إلى غزيرة على دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس.

Advertisements

- شمال ووسط سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق غدا الجمعة تكون مصاحبة للسحب الرعدية.

ويسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية .



