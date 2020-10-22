شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الجامعة الفرنسية بوابة علمية لخدمة العرب والأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، احتفال الجامعة الأهلية الفرنسية، بإعادة تأسيسها، بحضور ستيفان رومانيه السفير الفرنسى بالقاهرة، وعدد من سفراء الدول الأفريقية.

وأعرب وزير التعليم العالى، خلال كلمته، عن سعادته بإعادة تأسيس الجامعة، مؤكدا أنها تحدى كبير لترقى الجامعة الى مستوى العلاقات المصرية الفرنسية.

كما أشار إلى أن الجامعة الفرنسية تستهدف خريجين وباحثين على مستوى راقى للمنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى أيضا.

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وأوضح أن الجامعة ستكون بوابة علمية فرنسية فى المنطقة، لخدمة المصريين والعرب والأفارقة، حيث ستتضمن شهادات مزدوجة وشراكات مع المؤسسات الصناعية فرنسية العاملة فى مصر.

كما هنأ الطلاب، قائلا:"اهنئكم بالعام الجديد، واختياركم الجامعة الفرنسية، وأتمنى الاحتفال قريبا بالمقر الجديد، ووضع حجر الأساس والإنشاءات.. وأتمنى رؤية الجامعة الفرنسية فى مكانة مختلفة تماما".

وخلال كلمته داعب وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الحضور أثناء إلقاء كلمته بالجامعة الأهلية الفرنسية:" إعذرونى أن أخطأت فى الحديث باللغة الفرنسية، انا قعدت ساعتين اراجع عشان اقول الكلمتين، اصلا انا بعيد من فترة عنها".