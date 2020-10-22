شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أنفاق المشاة ويوجه باستمرار صيانة المصاعد الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنفاق المشاة بميدان الجيزة للوقوف على كفاءة المصاعد الكهربائية وحالة النظافة بالأنفاق مشدداً على الشركة المكلفة بالنظافة بالتواجد على مدار اليوم وعدم السماح بوجود أى مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالإنفاق وصيانة كشافات الإضاءة واللوحات والمصاعد الكهربائية لضمان استدامة الخدمة.

توجيهات المحافظ جاءت عقب افتتاح مواقف السرفيس الحضارية بمنطقة المريوطية وميدان الجيزة أمس بتكلفة حوالى 72 مليون لمواقف المريوطية وميدان الجيزة حيث شهد الافتتاح إشادة كبيرة من قبل المواطنين بما تم إنجازه بالمواقف لما تقدمه من خدمات أفضل وللتسهيل عليهم وتوفير سبل الراحة من اقامه اماكن للجلوس ومظلات وكافيتريات.

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وأكد محافظ الجيزة أن مواقف السرفيس الحضارية تستهدف حل المشكلات المرورية المزمنة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بالإضافة الى تقديم خدمة أفضل للمواطنين مشيرا أن مجمع مواقف المريوطية والمقامة على مساحة 6300 م تم انشاؤها أعلى القطاع المغطى حديثا بمسار ترعة المريوطية من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب تستهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق ويسع لأكثر من 220 سيارة مما يساهم بشكل كبير فى تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمقام على مساحة 6000م2 بتكلفة حوالى 12 مليون جنيه لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم وأنه تم مراعاة عدداً من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضارى اللائق للمواطنين وشملت إنشاء بوابات دخول وخروج الكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين ومظلات وكافيتريات لخدمه المترددين عليهما وغرف للخدمات والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات أمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه.