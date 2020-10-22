النيابة الإدارية تفتتح دورة تدريبية بمركز التدريب القضائي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية ، دورة تدريبية تحت عنوان "مهارات واصول التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية"، وذلك بنظام التدريب عن بعد والتي يعقدها مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية بالتنسيق مع إدارة التحول الرقمي.
جاء ذلك ضمن سلسة متتالية من الدورات التدريبية، المقرر عقدها ، لكافة أعضاء النيابة الإدارية من درجة "مساعد نيابة " .
وتشتمل الدورة المقرر استمرارها على مدار 6 أيام على عدد من المحاضرات النظرية ،والعملية لتغطى كافة الموضوعات ذات الصلة ، باختصاصات النيابة الإدارية ومقومات التحقيقات التأديبية والنظام الإجرائي للتحقيق ،فضلا عن القواعد المنظمة للدعوى والطعون التأديبية.
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