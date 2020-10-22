شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقة الأزهر العالمية للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًّا بمشيخة الأزهر للإعلان عن مسابقة الأزهر العالمية للبحوث، بحضور الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والشيخ على خليل، أمين عام هيئة كبار العلماء، وذلك انطلاقًا من المسؤوليات العلمية والدينية التي يضطلع بها الأزهر كونه المرجع الأساسي في الشؤون الإسلامية، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي، وحرصًا على تنفيذ توصيات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي وإثراء الحراك العلمي الجاد.

ومن المقرر أن تعلن هيئة كبار العلماء خلال المؤتمر عن رؤية المسابقة ورسالتها وأهميتها وأهدافها، والفروع العلمية والمواضيع التي ستتناولها المسابقة، والشروط العامة للمسابقة، والجوائز التي سيحصل عليها الفائزون في المسابقة، والمواعيد المحددة لتسليم البحوث العلمية، وذلك من أجل توسيع دائرة مشاركة علماء الأمة وباحثيها -جغرافيًّا وتخصصيًّا- في بحث القضايا وثيقة الصلة بالمجتمع، وكذا قضايا الجاليات المسلمة في الغرب، بما يحقق مصالح الناس وييسر حياتهم دون إفراط أو تفريط.

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وتعد هيئة كبار العلماء بالأزهر المرجعية الفقهية والشرعية في مصر والعالم الإسلامي، المنوط بها إبداء الرأي الشرعي فيما يتعلَّق بعلوم الإسلام وشؤونه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة، أُنشئت في عام 1911م في عهد الشيخ سليم البشري، وتوقفت عن العمل عام 1961م، حتى تم إعادة إحيائها في عهد الإمام الأكبر الدكتور أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عام 2012م، وتختص الهيئة أيضا بانتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتي الجمهورية، وتضم الهيئة نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف في المذاهب الفقهية وعلوم الدين واللغة العربية.