شكرا لقرائتكم خبر عن موجة تقلبات جوية.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهورية حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من الطقس السيئ بدأت الثلاثاء الماضى 20 أكتوبر 2020 وتستمر حتى الأحد 25 أكتوبر2020، حيث تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية .

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال هذه الفترة :

القاهرة

العظمى 25-28

الصغرى 19-20

الوجه البحرى

العظمى 25-28

الصغرى 19-20

السواحل الشمالية

العظمى 23-28

الصغرى 19-20

جنوب سيناء

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العظمى 31-33

الصغرى 23-24

شمال الصعيد

العظمى 28-33

الصغرى 19-20

جنوب الصعيد

العظمى 30-37

الصغرى 23-25

و يسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية .