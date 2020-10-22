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مدير تعليم القاهرة يتابع انتظام الدراسة وتطبيق إجراءات مكافحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية من ، واطمئن علي التشغيل الصحيح للماسح الحراري وصيانة بوابات التعقيم الالكترونية، حيث أوصى بالاهتمام بتشجيع الطلاب على القراءة فهى غذاء الروح وتفعيل دور المكتبة واستعارة الكتب وتلخيصها والتدريب على إجراء الأبحاث وعمل مشروعات بحثية وتوجيه المعلم للطالب باستمرار.

 

وحضر مدير المديرية بعض الحصص الدراسية واستمع لشرح بعض المعلمين حيث ناقش الطلبة فى رسم خريطة افريقيا وموقع مصر وتابع أداء طالب يرسم الخريطة ووجه بالتدريب على رسم الخرائط وإعداد لوحات إرشادية ووسائل تعليمية متنوعة ومجسمات وتفعيل نشاط المادة كما ناقش الطلبة وسألهم عن اسماء القارات ومساحتها وبعض اسباب التغيرات الجوية الحالية واوصاهم بالاهتمام بصحتهم لحماية أسرتهم وارتداء ملابس الخريف نظرا لانخفاض درجة الحرارة.

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وتفقد معامل المدرسة والحاسب الالي كما شاهد فيديو عن تطوير وتجديد المدرسة بالجهود الذاتية للعاملين والمعلمين، واشاد بحديقة المدرسة ونظافتها وحسن تواصل واداء العاملين بحب وإخلاص وتعاون والتزام المعلمين والطلبة بالكمامات واستخدام والمعقمات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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