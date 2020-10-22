ضبط تشكيل عصابي لتزوير التقارير الطبية لمن لديهم موانع قانونية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الاموال العامة تشكيلاً عصابياً بالإسكندرية تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام تشكيلاً عصابياً يضم 3 أشخاص ( موظف ، أمين مخازن ، عامل –لإثنين منها معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.

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وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات و أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها للعديد من المستشفيات الحكومية وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة واتخاذهم من مسكن أحد المتهمين مقراً لتزوير المحررات الرسمية واستخدامهم إحدى السيارات " تاكسي " في ترويج تلك المحررات مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة وبحوزتهم خاتم شعار الجمهورية المقلد تقرأ بصمته لإحدى المستشفيات الحكومية بالإسكندرية ،كمية من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الصحة بالإسكندرية وبعض المستشفيات جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمضبوط بحوزة المتهمين " معدة للتزوير " ، وكمية من التقارير المعملية تفيد خلو المريض من الفيروسات خالية البيانات منسوبة لمديرية الصحة بالإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد " معدة للتزوير " ومبلغ مالي قدرة (6000 جنيهاً مصري ) من حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي وتزوير التقارير الطبية وترويجها على عملائهم مقابل مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.