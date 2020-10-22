مكتب المكافحة يشن حملات مكبرة لضبط أباطرة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حملات مكبرة لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.

وأسفرت الحملات التي قادها العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات، عن ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمنطقة سكنه وبحيازته كمية من مخدر الهيروين وزنت 285 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، ضبط عاطل له معلومات جنائية، ربة منزل مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 320 جرام مبلغ مالي - هاتف محمول.

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كما تمكن العقيد أحمد عصام، من ضبط إثنين قائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لقيامهما بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازتهما عقاقير ومنشطات غير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها بلغت جملتها (1732 قرص "منشطات، أدوية مهربة جمركياً"، 160 قرص مخدر.

وتمكن المقدم أحمد الكيلاني، من ضبط سائق، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية حال استقلالهما سيارة أجرة "تاكسي" بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتهما (821 قرص وأمبول لأدوية مؤثرة على الصحة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر".

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.