محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع. أسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (8) قضايا (تقليد أختام – تزوير أوراق رسمية – نصب سفريات – نصب واحتيال على المواطنين – استيلاء على المال العام – تحويل أموال) مُتهم فيها (11 شخص) ضُبط فيها نقدياً (6000 جنيه) كما ضُبط فيها مستندياً أكثر من (4,700,000 أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر نصب واحتيال وتزوير أوراق رسمية.. الأموال العامة تضبط 8 قضايا بقيمة 5 ملايين جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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