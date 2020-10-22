تشكيل غرفة عمليات في نادي القضاة لمتابعة انتخابات البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: صرح المستشار رضا محمود السيد أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي بنادي القضاة بشامبليون لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب من كافة جوانبها بدءا من استلام السادة قضاة مصر الأجلاء المظاريف وحتى انتهاء عمليتي الاقتراع والفرز. وذكر النادي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الغرفة ستتلقى كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة القائمين على الإشراف في العملية الانتخابية، في المرحلتين الأولى والثانية والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل وتغطية كافة الأضرار التي قد تصيب القضاة إبان الانتقالات أو تسيير العملية الانتخابية.

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