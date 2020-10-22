رئيس "شمال الدلتا للكهرباء": تطوير وتحديث شبكات قرية أولاد صبور بـ 1.9 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، إنه تم تحديد قرية أولاد صبور التابعة لهندسة المطرية بقطاع شمال الدقهلية وتشمل 424 أسرة بإجمالي 1905 أفراد، موضحًا أنه يتم تغذية القـرية من 2 محول أولاد صبور (1) قدرة 100 ك.ف.أ، وأولاد صبور (2) قدرة 300 ك.ف.أ محطة محولات المطرية.

يأتي ذلك في إطار ما تنتهجه من خطة لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية، وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأضاف "عسل" لمصراوي، أنه تم عمل دراسة لتطوير شبكة القرية على ثلاثة مراحل شاملة تحسين أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة والربط مع مركز التحكم الرئيسي بديوان عام الشركة بإجمالي مقايسات بلغت 1.9 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاثة وتم نقل إشارات شبكة الجهد المتوسط بالقرية وربطها على مركز التحكم بديوان عام الشركة.

