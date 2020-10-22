وزير التنمية المحلية: صندوق "تحيا مصر" يلعب دورا محوريا في دعم الفئات الأكثر احتياجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن صندوق "تحيا مصر" يلعب دورا محوريا في دعم الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجاً، ويولي اهتماماً خاصاً بصعيد مصر، وهو ما يتكامل مع اهتمامات وزارة التنمية المحلية التي يأتي على رأسها الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة".

جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم الخميس خلال زيارته لمحافظة سوهاج ضمن وفد وزاري يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، للمشاركة في افتتاح عدد من مشروعات صندوق "تحيا مصر" بالمرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطها في محافظة سوهاج.

وقال شعراوي إن المبادرة تتضمن استثمارات كبيرة لمحافظة سوهاج خلال مرحلتيها الأولى والثانية، حيث بلغت استثمارات المحافظة بالمرحلة الأولى في 29 قرية نحو 730 مليون جنيه فضلاً عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعي، وقد تم تنفيذ 76 مشروعا من إجمالي 100 مشروع.

وأوضح أن المشروعات المنفذة في المرحلة الأولى بسوهاج ساهمت في تغيير نوعي في الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، حيث زادت الطاقة الاستيعابية في المدارس بحوالي 265 فصلا جديدا وخفضت معدلات الكثافة في الفصول بنسبة 30%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 54% في المتوسط، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى إلى حوالي 40% ، كما تمت إضافة 35 كم طرق تمثل 71% من إجمالي الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، بالإضافة لتطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 4 وحدات صحية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بخطة المرحلة الثانية فهي تستهدف 97 تجمعا ريفيا بسوهاج، باستثمارات 2.1 مليار جنيه منها استثمارات بحوالي 307 ملايين جنيه في قطاعات الإدارة المحلية، واستثمارات بحوالي 110 ملايين جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب، إضافة إلى استثمارات بأكثر من مليار جنيه في قطاع الصرف الصحي.

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كما تتضمن المرحلة الثانية أيضاً استثمارات بحوالي 180 مليون جنيه في قطاعات التنمية البشرية الثلاثة الصحة والتعليم والخدمات الشبابية.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة تشرف أيضاً على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، حيث يستهدف البرنامج إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية، وأنه حتى نهاية العام المالي 2019/2020 فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020/2019 بمحافظة سوهاج بلغ 1593 مشروعا موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

ونوه بأن برنامج التنمية المحلية يعمل حالياً على تنفيذ خطة طموحة لتنمية عدد من التكتلات التنافسية والمناطق الصناعية التي ستحدث نقلة اقتصادية كبيرة، ولعل نصيب مركز طهطا كبير من هذه النقلة، حيث يدعم البرنامج تكتل صناعة الأثاث بطهطا، كما يجري الآن تنفيذ خطة طموحة لترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وتأتي زيارة الوفد الوزاري لمحافظة سوهاج في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجاً ، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد، ويتضمن برنامج الزيارة اليوم افتتاح وحدة المعالجة الثالثة للصرف الصحي في سوهاج، و افتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بمركز طهطا؛ ثم افتتاح مركز شباب عرب بخواج ، كما سيتم افتتاح مركز شباب قرية الشيخ زين الدين، ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، وتفقد قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة" كما سيتم تفقد الحديقة المتحفية على كورنيش النيل بسوهاج، ومشاهدة معروضات منتجات الحرف اليدوية.

وكان في استقبال الوزراء عقب وصولهم لمطار سوهاج طارق الفقي محافظ سوهاج، ونائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ويشارك في الزيارة أيضاً كل من تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر" والدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعدد كبير من قيادات العمل الأهلي والمجتمعي ورموز الفكر والإعلام ومسئولو الصندوق.​