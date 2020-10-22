حماية المستهلك: ضبط 86.49 طن "حلوى مولد" منتهية الصلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، نجاح الجهاز في ضبط 86 طنا و492 كجم حلوى مولد منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها ومجهولة المصدر في عدة محافظات.

وأضاف رئيس الجهاز أنه في ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على السلع بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم، فقد تم القيام بحملات استباقية استهدفت سوق حلوى المولد وأسفرت نتيجة الحملات في عدة محافظات عن الآتي:

محافظة أسيوط

تم التوجه لمصنع حلوى بمركز الفتح - أسيوط يعمل تحت مسمى "هابي دريم" بالتنسيق مع مكتب أغذية مركز الفتح وتم إعدام حوالي ربع طن حلوى غير صالحة للاستخدام وتم التحفظ على 56021 كجم عبارة عن 29733 حلويات تامة التصنيع و26288 مواد خام متعلقة بعملية التصنيع وجاري استكمال الإجراءات.

محافظة كفرالشيخ

تم تشميع عدد 2 مصنع، وضبط 3 أطنان و500 كجم حلوى معدة للبيع بدون بيانات وتحمل علامات تجارية مقلدة و2000 كرتونة مقلدة و100 استيكر مقلد و750 كجم خامات بدون بيانات و5 أطنان سوداني بدون بيانات وتغيير في الخواص الطبيعية و140 كجم زيت بدون بيانات و35 كجم حلوى منتهية الصلاحية و360 كجم حلوى معده للبيع تحمل تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة.

محافظة القليوبية

تم غلق المنشأة وتشميعها وضبط عدد 310 برنيكة حلوى بإجمالي وزن 6.5 طن معبئة معدة للبيع بدون بيانات وبدون تاريخ صلاحية ونصف طن حلوى جاري تصنيعها و27 صفيحة سمن وزن الصفيحة 22 كجم بإجمالي وزن 594 كجم و20 عبوة خميرة فورية وزن العبوة واحد كجم بإجمالي وزن 20 كجم و10 شيكارة نشا وزن الشيكارة 10 كجم بإجمالي وزن 100 كجم و42 لتر مكسبات لون وطعم ونصف طن مواد خام (حمص - سوداني - جوز هند).

Advertisements

محافظة القاهرة

تم ضبط 5 أطنان شمع غذائي متغير في الخواص و1.5 طن مخلفات تصنيع و300 كجم بسيمة باسم شركة مشهورة و175 كجم مربى زبيب باسم شركة مشهورة و60 كجم حبل عين جمل بدون بيانات.

سوهاج وأسوان

تم ضبط مصنع غير مرخص وضبط 207 كجم حلوى مولد غير صالحة للاستهلاك وضبط مصنع آخر غير مرخص وضبط 396 كجم حلوى مولد يعاد تدويرها وضبط 3740 قطعة حلوى مجهولة المصدر ومعاد تدويرها.

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري.

وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار الحملات الرقابية للتصدي لكافة الممارسات السلبية بالأسواق انطلاقاً من دوره الوطني الذي تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين ضرورة التأني والتروي في شراء السلع والمنتجات والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حال وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس أب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .